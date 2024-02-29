Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области с 29 февраля прогнозируют сильный ветер и туман

В Ростовской области с 29 февраля прогнозируют сильный ветер и туман
Синоптики обещают усиление ветра и туман в Ростовской области с 29 февраля. Об этом сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в регионе ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а местами - до 12-14 метров в секунду. Также ночью и утром в области появится гололед, опустится туман. Хуже ситуация будет 2 марта. Порывы воздушных масс достигнут 20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов, на севере и востоке - до -12 градусов.

В этот период местным жителям следует быть аккуратнее на дорогах. Из-за тумана может ухудшиться видимость. На скользкой дороге существует риск попасть в ДТП.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.