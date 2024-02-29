В Ростовской области с 29 февраля прогнозируют сильный ветер и туман

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Синоптики обещают усиление ветра и туман в Ростовской области с 29 февраля. Об этом сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».Так, в регионе ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а местами - до 12-14 метров в секунду. Также ночью и утром в области появится гололед, опустится туман. Хуже ситуация будет 2 марта. Порывы воздушных масс достигнут 20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов, на севере и востоке - до -12 градусов.В этот период местным жителям следует быть аккуратнее на дорогах. Из-за тумана может ухудшиться видимость. На скользкой дороге существует риск попасть в ДТП.