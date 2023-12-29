В Ростовской области прогнозируют туман и гололед 29 декабря

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области обещают туман и гололед в ближайшие сутки. Об этом 29 декабря сообщили в региональном ГУ МЧС.В этот период столбик термометра достигнет 0…+5 градусов днем, в южной части (Песчанокопский, Сальский, Егорлыкский районы) — до +10. А ночью воздух остынет до -3…+2 градусов. Больше всего похолодает на севере области (Шолоховский, Верхнедонской, Чертковский районы). Там температура воздуха составит -6 градусов.В течение всего дня местами по региону пройдет мокрый снег и дождь. Из-за перепада температур ночью и утром на дорогах появится корка льда, а в некоторых муниципалитетах — туман. Ветер западного направления усилится до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 18 метров в секунду (или 65 километров в час).