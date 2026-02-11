Новости
У двух пригородных электричек в Ростовской области с 16 февраля изменится расписание

С 16 февраля произойдут незначительные изменения в расписании двух пригородных поездов, следующих между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Сообщение о корректировке графика поступило от Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Причиной изменений стало введение новой полуминутной стоянки на остановочном пункте Вареновка для поезда № 6508, курсирующего по маршруту Ростов – Таганрог. Этот технический перерыв приведет к сдвигу графика движения состава. Кроме того, новое расписание появится и у поезда № 6085 Таганрог – Ростов.

В СКЖД подчеркнули, что, несмотря на изменение времени прибытия и отправления, все поезда продолжат следовать с установленными остановками согласно действующему графику.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с обновленным расписанием. Актуальную информацию можно получить на официальном сайте перевозчика, в пригородных кассах у билетных кассиров, а также на информационных стендах и табло на станциях.
Фото: СКЖД
