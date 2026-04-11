В Ростове-на-Дону введут массовые ограничения движения из-за ремонта дорог

В Ростове-на-Дону в ближайшее время стартуют масштабные дорожные ремонтные работы, которые потребуют введения массовых ограничений движения транспорта. Об этом сообщает администрация города. Ремонтные мероприятия, разбитые на несколько этапов, продлятся вплоть до 1 сентября 2026 года.С 26 апреля по 10 июня текущего года будут проводиться работы на участках переулков Газетного (от ул. Большой Садовой до ул. Пушкинской) и Бориславского (от ул. Фурмановской до ул. Нариманова).До 25 июня ограничения затронут улицу 37-я Линия (от ул. Сарьяна до ул. Богданова) и переулок Лечебный.К концу июня, до 30 числа, планируется ремонт улицы Нефедова (от пер. Гвардейского до пер. Халтуринского).В начале июля, до 1 числа, ремонтные работы пройдут на улицах Нансена (от ул. Шеболдаева до пр. Михаила Нагибина), Жмайлова, Бондаренко (от ул. Маркова до ул. Гайдара), Брестской, а также на путепроводе по ул. Нансена в створе ул. Стадионной.Первая половина июля, до 10 числа, будет ознаменована ремонтом улиц Таврической, Воровского, переулка Халтуринского (от ул. Малюгиной до ул. Пушкинской) и улицы Дебальцевской.С 10 по 15 июля ремонтные работы коснутся улиц 1-й Пролетарской, 2-й Пролетарской, Черевичкина, переулка Госпитального (от ул. Таганрогской до ул. 56-й Армии), улиц Гагринской, Горшкова, переулка Доломановского (от ул. Большой Садовой до ул. Текучева) и проспекта Театрального (от ул. Нансена до ул. Текучева).Период до 20 июля ознаменуется ограничениями на улицах Украинской (от пер. Сальского до пер. Беломорского), Коминтерна, проспекте Ленина (от пл. Народного Ополчения до пер. Дальнего), Богатяновском спуске, а также на бульваре Дружбы.До 1 августа ремонтные работы затронут переулок Сальский, улицы Налбандяна, Стрелковую (от ул. Горшкова до ул. Дебальцевской), 18-ю Линию и улицу Бодрую.В первой половине августа, до 10 числа, будут ремонтироваться улица Стартовая (от бул. Комарова до пр. Королева) и бульвар Комарова (от ул. Стартовой до пр. Королева).До 20 августа запланирован ремонт улицы Тимошенко (от ул. Оганова до ул. Дебальцевской).Наиболее продолжительный этап работ стартует до 1 сентября и затронет такие крупные магистрали, как проспект Космонавтов (от ул. Евдокимова до ул. Орбитальной), улицы Пескова (от ул. Малиновского до ж/д станции Первомайской), Вавилова (от ул. Шеболдаева до строения на ул. Вавилова, 69), Текучева (от пл. Гагарина до ул. 1-й Конной Армии), Лесопарковая (от моста на ул. Текучева до ул. Макарова), Макарова (от ул. Лесопарковой до ул. Мичуринской) и переулок Сортовой (от ул. Лесопарковой до ул. Мичуринской).Городские власти настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты, внимательно следить за установленными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативные пути объезда. Информация о возможных изменениях в графике ремонтных работ будет оперативно обновляться.