Госавтоинспекция Ростовской области перешла на усиленный режим работы на выходных

На выходных Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, на дороги будет выведено больше экипажей ДПС. Особое внимание инспекторы уделят выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также под пристальным контролем окажутся грубые нарушения Правил дорожного движения и факты агрессивного вождения.Всех участников дорожного движения призывают строго соблюдать установленные правила, быть предельно внимательными за рулем и проявлять взаимное уважение друг к другу на дороге.