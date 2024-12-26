В Ростовской области с января 2025 года работающим пенсионерам повысят пенсию

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С 1 января 2025 года в Ростовской области произойдет увеличение пенсионных выплат на 7,3%. Эта новость была опубликована на официальном сайте российского социального фонда.Повышение коснется всех пенсионеров, независимо от того, продолжают ли они трудовую деятельность. В СФР подчеркнули, что индексация составит 7,3%, однако размеры пенсий будут отличаться для работающих и неработающих пенсионеров.Тем, кто остается трудиться, индексация не затронет основную пенсию, а лишь фиксированную сумму с учетом всех прошлых повышений во время работы.Уровень индексации будет определяться на основе той суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал. Таким образом, хотя ожидается увеличение выплат для всех, только те, кто уже на пенсии, смогут рассчитывать на дополнительный доход.Важно отметить, что правительство сохраняет за собой право на повторное увеличение пенсий в случае, если уровень инфляции превысит установленный предел.