В Ростовской области с 15 января пропадет телерадиосигнал

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В Ростовской области на три дня запланировано временное отключение телерадиовещания. Информация об этом размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).В понедельник, 15 января, сигнал пропадет в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Морозовске. Перебои могут возникнуть с 08:00 до 17:00.На следующий день аналогичная ситуация коснется жителей станицы Марьинской Цимлянского района и города Волгодонска. Перерыв в трансляции может произойти также с 08:00 до 17:00.В это же время 17 января отключение произойдет в хуторе Калининском Шолоховского района.Отключения будут связаны с профилактическими работами.