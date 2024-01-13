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В Ростовской области с 15 января пропадет телерадиосигнал

В Ростовской области с 15 января пропадет телерадиосигнал
В Ростовской области на три дня запланировано временное отключение телерадиовещания. Информация об этом размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В понедельник, 15 января, сигнал пропадет в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Морозовске. Перебои могут возникнуть с 08:00 до 17:00.

На следующий день аналогичная ситуация коснется жителей станицы Марьинской Цимлянского района и города Волгодонска. Перерыв в трансляции может произойти также с 08:00 до 17:00.

В это же время 17 января отключение произойдет в хуторе Калининском Шолоховского района.

Отключения будут связаны с профилактическими работами.
Фото: Ростов.Ру
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