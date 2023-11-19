В Ростовской области на три дня отключится телерадиосигнал

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области на три дня пропадет телерадиосигнал. Информация об этом размещена на сайте РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).С неполадками столкнутся жители Тарасовского района. В хуторе Зеленовке перерыв в трансляции произойдет 20 ноября с 11:00 до 17:00. В это же время 24 ноября часть каналов не будет работать в поселке Войково.В середине недели, 22 ноября, вещание пропадет в городе Миллерово. Перебои возникнут также с 11:00 до 17:00.Временные неудобства связаны с проведением профилактических и других работ. В РТРС добавили, что в случае ухудшения погоды они могут быть перенесены на другое время.