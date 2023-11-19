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В Ростовской области на три дня отключится телерадиосигнал

В Ростовской области на три дня отключится телерадиосигнал
В Ростовской области на три дня пропадет телерадиосигнал. Информация об этом размещена на сайте РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

С неполадками столкнутся жители Тарасовского района. В хуторе Зеленовке перерыв в трансляции произойдет 20 ноября с 11:00 до 17:00. В это же время 24 ноября часть каналов не будет работать в поселке Войково.

В середине недели, 22 ноября, вещание пропадет в городе Миллерово. Перебои возникнут также с 11:00 до 17:00.

Временные неудобства связаны с проведением профилактических и других работ. В РТРС добавили, что в случае ухудшения погоды они могут быть перенесены на другое время.
Фото: Ростов.ру
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