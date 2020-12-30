В Ростовской области рыбак на иномарке едва не утонул в реке

В Донецке рыбак на иномарке едва не ушел под лед. ЧП случилось днем 3 января на реке Северский Донец.Мужчина приехал на «Фольксвагене» к водоему, чтобы порыбачить. Он просверлил несколько лунок и собрался уже расставлять удочки, когда его озарила гениальная мысль: чтобы не мерзнуть на ветру и не бегать далеко за всем необходимым, рыбак решил припарковать машину поближе. Мужчина сел за руль и поехал по льду в сторону лунок, однако в какой-то момент понял, что авто проваливается под лед. Испугавшись, водитель выскочил из «Фольксвагена» и начал звать на помощь.Машину пытались достать при помощи другого транспорта: на подмогу прибыл даже вездеходный УАЗ, но вытащить авто никак не удавалось. Мужчины решили прицепить «Фольксваген» на лебедку. Шестеро человек по очереди тянули уходивший под лед транспорт, подкладывая бревна и доски. Через несколько часов на поверхности оказались задние колеса, и машина сдвинулась с мертвой точки в сторону берега.Авто вытащили на сушу лишь к вечеру. Владельцу «Фольксвагена» останется избавиться от воды и полностью высушить салон.