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В Ростовской области родственники ищут 77-летнюю женщину

В Ростовской области родственники ищут 77-летнюю женщину
В Таганроге пропала 77-летняя женщина — Валентина Миргородская. Она уже сутки не выходит на связь с родственниками.

Валентина живёт в городе Таганроге. В тот день она ушла из дома на прогулку. Родственники забеспокоились, когда Валентина перестала отвечать на звонки. Они обратились в полицию с заявлением о её исчезновении.

Валентина нормального телосложения, её рост – примерно 165-167 сантиметров. Волосы черные, с сединой. В тот день вышла на улицу в черном плаще, платке и черных туфлях.

Если вам известно о местонахождении Валентины, просьба обращаться по номерам телефонов: 8-950-387-05-45 или 112.
Фото: соцсети
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