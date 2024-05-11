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В Ростовской области разыскивают 75-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают 75-летнюю женщину
В Ростовской области ищут 75-летнюю женщину. Информации о местонахождении Валентины Сурдушкиной нет с 10 мая.

Женщина проживает в городе Зверево. Она ушла из дома 10 мая и перестала выходить на связь с родственниками. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Позднее к поискам подключили волонтеров.

Женщина невысокого роста (165 сантиметров) и худощавого телосложения. У нее волосы черного цвета и голубые глаза. В день исчезновения она надела синюю кофту, голубую футболку и черные брюки. На ноги бабушка обула черные туфли.

Если вы знаете, где может находиться Валентина, сообщите в Службу 112.
Фото: Лиза Алерт
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