В Ростовской области разыскивают 75-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут 75-летнюю женщину. Информации о местонахождении Валентины Сурдушкиной нет с 10 мая.Женщина проживает в городе Зверево. Она ушла из дома 10 мая и перестала выходить на связь с родственниками. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Позднее к поискам подключили волонтеров.Женщина невысокого роста (165 сантиметров) и худощавого телосложения. У нее волосы черного цвета и голубые глаза. В день исчезновения она надела синюю кофту, голубую футболку и черные брюки. На ноги бабушка обула черные туфли.Если вы знаете, где может находиться Валентина, сообщите в Службу 112.