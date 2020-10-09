Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Завхирургией БСМП Новочеркасска госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Завхирургией БСМП Новочеркасска госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Заведующий отделением хирургии БСМП Новочеркасска госпитализирован в больницу с тяжелой формой коронавируса. Состояние Вадима Таранца оценивается как тяжелое.

Около недели он находился на самоизоляции дома, пока не почувствовал ухудшение самочувствия. Медика перевезли из Новочеркасска в ковидный госпиталь в Ростове 10 октября. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Скорее всего, врач заразился опасным вирусом на работе.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.