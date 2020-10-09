Завхирургией БСМП Новочеркасска госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Заведующий отделением хирургии БСМП Новочеркасска госпитализирован в больницу с тяжелой формой коронавируса. Состояние Вадима Таранца оценивается как тяжелое.Около недели он находился на самоизоляции дома, пока не почувствовал ухудшение самочувствия. Медика перевезли из Новочеркасска в ковидный госпиталь в Ростове 10 октября. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.Скорее всего, врач заразился опасным вирусом на работе.