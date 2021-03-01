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В Ростовской области резко взлетело количество умерших от коронавируса

В Ростовской области резко взлетело количество умерших от коронавируса
В донском регионе растет количество летальных исходов от COVID-19. Еще пару дней назад специалисты не зарегистрировали ни одной смерти от инфекции. Однако, по данным 3 марта, вирус унес жизни 29 человек. Это 16 женщин в возрасте от 69 до 90 лет и 13 мужчин от 52 до 89 лет. Всего за период пандемии умерли 3 158 дончан. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.

За последние 24 часа положительные результаты тестов получили 277 жителей Ростовской области. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. За период пандемии диагноз подтвердился у 73 874 человек, сообщили в региональном правительстве.

Несмотря на резкое увеличение смертности, ситуация по коронавирусу улучшается. Число умерших и новых инфицированных за месяц снизилось в полтора раза, а коечный фонд заполнен всего наполовину. В связи с этим Ростовская область может перейти на следующий этап по снятию карантинных мер.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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