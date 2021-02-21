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В Ростовской области от коронавируса скончались еще три пациента

В Ростовской области от коронавируса скончались еще три пациента
В Ростовской области снизился прирост летальных исходов среди пациентов, болеющих COVID-19. За сутки с 23 по 24 февраля вирус забрал жизни трех человек: 45-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 75 и 83 лет. Как сообщили в правительстве региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.

Несмотря на спад по ежедневному числу смертей, Ростовская область по-прежнему остается на первом месте в ЮФО и на четвертом - в России. По информации портала стопкоронавирус.рф, в донском регионе скончался 3 061 человек. Лидирующей тройкой остаются Москва (14 874 умерших), Санкт-Петербург (10 912) и Московская область (4 538). Всего за период пандемии не стало 84 430 россиян.

Вместе с тем уменьшилось число случаев инфицирования. За последние 24 часа вирус подхватили 304 дончанина. А общее количество людей с диагнозом «COVID-19» достигло 71 883 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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