В Ростовской области ищут пропавшую 14-летнюю девочку



В Ростовской области разыскивают 14-летнюю Дарью Мамокину из города Подольска Московской области. Школьница пропала 28 февраля, и с тех пор о ней ничего не известно.



Когда девочка не вернулась домой, обеспокоенные родители забили тревогу. Обзвонив друзей и всех, кто общался с девочкой, родственники написали заявление в полицию о пропаже ребенка. Родные пропавшей распространяют информацию с ориентировкой по социальным сетям.



Спасательный отряд «Лиза Алерт Юг» подключился к поискам. Волонтеры прочесывают местность и опрашивают прохожих.



На вид Дарье Мамокиной - 13-15 лет, волосы темно-русые, рост - 170 сантиметров, телосложение худощавое.

В день исчезновения девочка была в розовой куртке, черных ботинках на платформе с металлическими вставками. Также при ней черный рюкзак с яркой аппликацией в виде желтых глаз. На голове - шапка розового цвета с «кошачьими ушами».



Если вам знакомо лицо на фото, или вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении девочки, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.