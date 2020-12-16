В Ростовской области разыскивают многодетную мать, которая не платит алименты

В Ростовской области разыскивают мать троих детей, которая не платит алименты. О местонахождении 33-летней Надежды Гусаровой из слободы Кашары нет информации с 4 декабря.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, женщина ведет асоциальный образ жизни. Первый ребенок, которого она родила, живет с отцом в Миллерово. Еще двоих малышей, 5-летнего сына и 6-летнюю дочку, у Надежды забрали органы опеки. К счастью, деткам удалось найти приемную семью. А вот нерадивую мать-кукушку суд обязал платить алименты.Не получив ни копейки от горе-матери, приемная семья обратилась в полицию. Однако найти Надежду оказалось не так просто. В Кашарском районе ее не нашли, поэтому женщину объявили в розыск.На вид ей - около 30-33 лет, рост - около 160-165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, на левом запястье - шрам от пореза. Если вам что-либо известно о местонахождении Надежды, позвоните по телефонам: 8 (86388) 21-3-21; 8 (86388) 22-2-24 или 102.