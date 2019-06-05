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Родителей в Ростовской области могут обязать платить дополнительные алименты

Родителей в Ростовской области могут обязать платить дополнительные алименты
В Ростовской области могут обязать родителей выплачивать дополнительные алименты. На портале проектов нормативных актов размещена соответствующая информация. Разработкой закона занималось Министерство юстиции РФ.

В документе прописано, что дополнительные средства должны получать дети, чьё жильё не соответствует стандартам. Также алименты повысятся, если родитель, который один воспитывает ребёнка, находится в сложной жизненной ситуации и не имеет возможности оплачивать проживание. Согласно нормативам общая жилплощадь на двух человек должна быть не меньше 42 квадратных метров.

То есть, если мать одна воспитывает ребёнка, и отец платит алименты, он должен будет отдавать дополнительные средства, если женщина не сможет обеспечивать дитя достойным жильём.

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