Родителей в Ростовской области могут обязать платить дополнительные алименты



В Ростовской области могут обязать родителей выплачивать дополнительные алименты. На портале проектов нормативных актов размещена соответствующая информация. Разработкой закона занималось Министерство юстиции РФ.



В документе прописано, что дополнительные средства должны получать дети, чьё жильё не соответствует стандартам. Также алименты повысятся, если родитель, который один воспитывает ребёнка, находится в сложной жизненной ситуации и не имеет возможности оплачивать проживание. Согласно нормативам общая жилплощадь на двух человек должна быть не меньше 42 квадратных метров.



То есть, если мать одна воспитывает ребёнка, и отец платит алименты, он должен будет отдавать дополнительные средства, если женщина не сможет обеспечивать дитя достойным жильём.