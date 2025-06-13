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В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 34-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 34-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 34-летнего мужчину. О том, где находится Анатолий Фуга ничего неизвестно около двух месяцев.

Мужчина живет в станице Мешковская Верхнедонского района. Он ушел из дома 23 апреля и не вернулся. На звонки Анатолий также перестал отвечать. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Рост пропавшего — 183 сантиметров, он худощавого телосложения. У Анатолия русые волосы и серые глаза.

Во что он может быть одет, неизвестно.

Если вы знаете что-то местонахождении Анатолия, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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