Фото: ЛизаАлерт.

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 34-летнего мужчину. О том, где находится Анатолий Фуга ничего неизвестно около двух месяцев.Мужчина живет в станице Мешковская Верхнедонского района. Он ушел из дома 23 апреля и не вернулся. На звонки Анатолий также перестал отвечать. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Рост пропавшего — 183 сантиметров, он худощавого телосложения. У Анатолия русые волосы и серые глаза.Во что он может быть одет, неизвестно.Если вы знаете что-то местонахождении Анатолия, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.