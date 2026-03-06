Новости
Стало известно, во сколько обойдет обновление троллейбусной сети в Ростове

Стало известно, во сколько обойдется обновление троллейбусной сети в Ростове. По данным гендиректора «Ростовской транспортной компании» Сергея Бреева, полная замена инфраструктуры обойдется в 5 миллиардов рублей. Кроме того, Бреев отметил, что в срочном порядке нуждается в капитальном ремонте троллейбусное депо на 20-й Линии.

Но вместо ремонта контактной сети перевозчик намерен приобрести электробусы для наиболее востребованных троллейбусных маршрутов.

«В этом году планируется взять в лизинг 30 электробусов большой вместимости и запустить их на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, а именно - №№ 2, 17 и 22», — сообщил Бреев.

Ранее представители дептранса города отмечали износ сети, который составляет почти 100%. В связи с этим было предложено уменьшить количество троллейбусных маршрутов для временного прекращения эксплуатации оборудования.
