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В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину
В Азовском районе Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину. О том, где находится Александр Притула ничего неизвестно уже три месяца.

Мужчина живет в поселке Каяльский. Александр ушел из дома 23 июля и не вернулся. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к добровольцам.

Рост пропавшего - 173 сантиметра, он нормального телосложения. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза.

В последний раз его видели в белой футболке, черных шортах и такого цвета тапочках.

Если вы знаете что-то о местонахождении Александра, то сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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