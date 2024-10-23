В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В Азовском районе Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину. О том, где находится Александр Притула ничего неизвестно уже три месяца.Мужчина живет в поселке Каяльский. Александр ушел из дома 23 июля и не вернулся. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к добровольцам.Рост пропавшего - 173 сантиметра, он нормального телосложения. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза.В последний раз его видели в белой футболке, черных шортах и такого цвета тапочках.Если вы знаете что-то о местонахождении Александра, то сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.