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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину. О местонахождении Ивана Подлужного ничего не известно около месяца.Мужчина живет в хуторе Мошковка Красносулинского района. Он ушел из дома 6 марта и не вернулся. На звонки и сообщения родных в этот же день Иван перестал отвечать. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Они также обратились за помощью к волонтерам.Согласно ориентировкам, рост Ивана составляет 167 сантиметров, он нормального телосложения. У мужчины русые волосы и зеленые глаза.Предположительно, он был одет в черный свитер, зеленые штаны. Обут в черные кроссовки.Если вам что-то известно о местонахождении Ивана Подлужного, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.