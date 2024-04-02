Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину. О местонахождении Ивана Подлужного ничего не известно около месяца.

Мужчина живет в хуторе Мошковка Красносулинского района. Он ушел из дома 6 марта и не вернулся. На звонки и сообщения родных в этот же день Иван перестал отвечать. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Они также обратились за помощью к волонтерам.

Согласно ориентировкам, рост Ивана составляет 167 сантиметров, он нормального телосложения. У мужчины русые волосы и зеленые глаза.

Предположительно, он был одет в черный свитер, зеленые штаны. Обут в черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Ивана Подлужного, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.