Над акваторией Азовского моря сбили 7 БПЛА

В небе над Азовским морем были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает в Министерстве обороны РФ.

Всего над регионами России сбили 83 дрона минувшей ночью. Больше всего было уничтожено над Республикой Крым -56 беспилотников.
Фото: Дондей
