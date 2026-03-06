В предпраздничный день в Ростове возникла огромная пробка на улице Береговой
В предпраздничный день в Ростове возникла огромная пробка на улице Береговой. Очевидцы публикуют фотографии в соцсетях.
6 марта утром в районе жилого комплекса «Белый ангел» образовалась многокилометровая пробка из-за большого потока людей, которые пришли купить цветы. В этом районе находятся десятки цветочных магазинов.
С раннего утра многие местные жители устремились в цветочные магазины, что привело к серьёзным затруднениям на дороге.