Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В предпраздничный день в Ростове возникла огромная пробка на улице Береговой

В предпраздничный день в Ростове возникла огромная пробка на улице Береговой
В предпраздничный день в Ростове возникла огромная пробка на улице Береговой. Очевидцы публикуют фотографии в соцсетях.

6 марта утром в районе жилого комплекса «Белый ангел» образовалась многокилометровая пробка из-за большого потока людей, которые пришли купить цветы. В этом районе находятся десятки цветочных магазинов.

С раннего утра многие местные жители устремились в цветочные магазины, что привело к серьёзным затруднениям на дороге.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика