В Ростовской области разыскивают 48-летнюю женщину

В Ростовской области без вести пропала 48-летняя женщина. Светлана Ковалева не выходит на связь третьи сутки.Утром 11 января она вместе с матерью зашла в отделение «Сбера». В какой-то момент между ними произошла ссора из-за того, что Светлана хотела поехать в Ростов на лечение. Жительница Каменска-Шахтинского страдает психическим расстройством и ранее неоднократно проходила лечение в городе Гуково.Мать вышла из банка и отправилась домой, а вот Светлана так и не вернулась. На звонки женщина не отвечала, а 13-го числа телефон и вовсе оказался выключен. В отчаянии мама пропавшей написала заявление в полицию, так как найти самостоятельно дочь не представлялось возможным.У Светланы среднее телосложение, рост - около 165 сантиметров. В день исчезновения была одета в черный полушубок и такого же цвета кожаные сапоги, красно-коричневое платье чуть выше колен. С собой была женская черная сумка и паспорт гражданина РФ.Если вам известно что-либо о местонахождении Светланы Ковалевой, сообщите в дежурную часть: 8 (86365) 7-28-31 или по номеру: 8-988-999-20-68.