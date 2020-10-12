В Ростовской области простились с мамой губернатора Василия Голубева

В Ростовской области прошла церемония прощания с мамой губернатора региона. С Екатериной Голубевой простились 14 октября в Белокалитвинском районе.Похоронная церемония прошла в поселке Шолоховском. Около 14 часов на кладбище проститься с мамой губернатора Ростовской области приехали десятки людей, в том числе Василий Голубев. Присутствующие выразили слова соболезнования главе региона.Напомним, о кончине матери губернатора стало известно 12 октября. Причина скоропостижной смерти Екатерины Максимовны пока не известна.Екатерина Голубева родилась в Тацинском районе, в станице Ермаковской. Именно здесь женщина родила Василия. В девичестве Екатерина Максимовна носила фамилию Юрова. Вместе с отцом Василия Голубева, Юрием Ивановичем, работала машинистом подъема на шахте «Восточной» в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. Екатерина Юрьевна являлась почетным жителем этого поселка.