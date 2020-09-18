В Ростове прошла церемония инаугурации губернатора региона

Василий Голубев вступил в должность главы Ростовской области. Торжественная церемония состоялась днём 21 сентября в музыкальном театре донской столицы.В процессе инаугурации председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров вручил Василию Юрьевичу удостоверение губернатора. Также в своём выступлении он добавил, что выборы признаны состоявшимися.Затем Василий Голубев принял присягу и поклялся соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Ростовской области и областные законы. Губернатор подписал указ о вступлении в должность.Глава региона будет занимать свой пост вплоть до 2025 года. В течение ближайших пяти лет он должен выполнять свои обязанности.Как сообщалось ранее, за действующего губернатора Ростовской области проголосовали 65,53% жителей донского региона. Коммунист Евгений Бессонов набрал 17,58% голосов, тем самым заняв второе место.