Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове прошла церемония инаугурации губернатора региона

В Ростове прошла церемония инаугурации губернатора региона
Василий Голубев вступил в должность главы Ростовской области. Торжественная церемония состоялась днём 21 сентября в музыкальном театре донской столицы.

В процессе инаугурации председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров вручил Василию Юрьевичу удостоверение губернатора. Также в своём выступлении он добавил, что выборы признаны состоявшимися.

Затем Василий Голубев принял присягу и поклялся соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Ростовской области и областные законы. Губернатор подписал указ о вступлении в должность.

Глава региона будет занимать свой пост вплоть до 2025 года. В течение ближайших пяти лет он должен выполнять свои обязанности.

Как сообщалось ранее, за действующего губернатора Ростовской области проголосовали 65,53% жителей донского региона. Коммунист Евгений Бессонов набрал 17,58% голосов, тем самым заняв второе место.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.