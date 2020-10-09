Умерла мама губернатора Ростовской области
Скончалась мама губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом Rostov.ru сообщил собственный источник 12 октября.
Причина скоропостижной кончины Екатерины Макисмовны пока неизвестна.
Екатерина Максимовна Голубева родилась в Тацинском районе, в станице Ермаковской. Именно здесь женщина родила Василия. В девичестве Екатерина Максимовна носила фамилию Юрова. Вместе с отцом Василия Голубева, Юрием Ивановичем, работала машинистом подъема на шахте «Восточной» в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. Екатерина Юрьевна до недавнего времени являлась почетным жителем этого поселка.