Ростовский фотограф снял на камеру краснокнижных жуков-оленей в момент борьбы

Фото: Николай Викулов.

Ростовский фотограф снял на камеру жуков-оленей, занесенных в Красную книгу. Николай Викулов искал этот редкий вид насекомых почти пять лет. В конце июня 2023 года ему наконец удалось запечатлеть краснокнижных красавцев. Локацию специалист не стал называть: многие собирают и засушивают вымирающих рогачей как сувенир.- Их очень сложно найти. С 2018 года я бывал во многих посадках и рощах Ростовской области, но ни разу не встретил жуков-оленей, - рассказал фотограф Rostov.ru. - Моему знакомому повезло обнаружить их в прошлом году. А в этот раз мы поехали туда уже вместе. Но даже в том месте этих насекомых не так много: всего около 20 штук на большой площади леса.Николай Викулов отметил, что в этот раз на поиски жуков ушло всего минут 20 после приезда в лес. Возле второго дуба, к которому подошла компания, оказались несколько «оленерогих». Потом чуть дальше обнаружили и других.Фотограф из Ростова снял драку редких насекомых на Canon 5D markll. Для детальных кадров специалист использовал высокоскоростной макрообъектив Carl Zeiss Makro-Planar 2/100 ZE.- Поездку можно назвать удачной. Получилось много кадров: и пейзажи, и макро. Одних только жуков - около 300 снимков, - поделился Николай Викулов.Эти рогачи известны как крупнейшие жуки на территории Европы. В длину их тело достигает 4,5-8,5 сантиметра у самцов и 2,5-5,7 сантиметра у самок.С середины июня у «оленерогих» начинается брачный период. Самцы борются друг с другом за право оставить потомство, скидывая соперников с ветки рогами. На кадре - именно такой момент. Один из жуков зацепил другого за углы надкрыльев и готовится сбросить вниз. Правда, самки поблизости не видно. Не исключено, что на этот раз причиной драки стал дубовый сок, которым они питаются. Самцы часто настроены агрессивно к своим собратьям.Основная жизнь жуков-оленей приходится на стадию личинки и длится около 4-6 лет. В это время личинки развиваются в старых засыхающих деревьях, питаясь мертвой древесиной. Они буквально перемалывают ее, способствуя разложению древесных остатков. Тем самым играют определенную роль в процессах почвообразования.Становясь взрослыми особями, жуки-олени проживают всего один месяц. Самки - немного больше (два месяца), так как им нужно оставить потомство. Они откладывают около 20 яиц в гниющей древесине. Для каждого выгрызают специальные камеры. Там личинки проведут несколько лет, пока не превратятся в жуков, которым отведено на жизнь всего месяц-два.