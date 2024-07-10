Из-за адской жары на Ростовскую область надвигается нашествие гигантских ос

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В последнее время жители Ростовской области стали замечать в своих дворах огромных ос. Люди беспокоятся, что эти внушительные насекомые могут причинить боль и доставить неприятности.Зоолог из Южного парка птиц «Малинки» Павел Айгишев рассказал о безопасности этих устрашающих насекомых. По его словам, скорее всего, люди видели сколию-гиганта. Эта разновидность ос не представляет опасности для населения области. Обычно эти осы обитают в южных широтах.Сколия-гигант имеет длину до 6 сантиметров, причём самки значительно крупнее самцов. Эти насекомые неопасны для человека, так как не строят и не защищают гнёзда, а их яд слабый и не парализует.Любопытно, что сколиям-гигантам для продолжения рода необходим яд. Они используют его, чтобы парализовать личинок других насекомых.Сколия-гигант обездвиживает личинку пластинчатого жука своим ядом, а затем откладывает в её тельце свои яйца. За один сезон самка может найти до десяти потенциальных жертв, обездвижить их с помощью своего яда и отложить в каждую из них по одному яйцу.Зоолог подчеркнул, что сколий нужно беречь и охранять. Они не только красивые, но и полезные создания, которые уничтожают насекомых-вредителей и опыляют растения.Отметим, что в некоторых регионах России сколия-гигант занесена в Красную книгу.