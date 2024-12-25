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В Ростовской области пропала без вести 74-летняя женщина

В Ростовской области пропала без вести 74-летняя женщина

В Ростовской области в Новочеркасске идут поиски 74-летней женщины. Екатерина Шитикова ушла из дома 24 декабря.

Родственники забеспокоились, когда пенсионерка не вернулась домой и перестала выходить на связь. За помощью в поисках они обратились к волонтерам.

Бабушка ростом около 162 сантиметров и среднего телосложения. У нее серые глаза и седые волосы.

Когда пожилая женщина ушла из дома, она была одета в темно-зеленый свитер, коричневую куртку и серые брюки, а также синие галоши и коричневый берет.

Если вам что-то известно о возможном местоположении Екатерины Шитиковой сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по номеру 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза.Алерт
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