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В Ростовской области без вести пропала 75-летняя бабушка. О местонахождении Валентины Могиляс ничего не известно с 22 августа.Пожилая женщина живет в Таганроге. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Когда пенсионерка перестала отвечать на звонки, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Кроме того, обратились за помощью к волонтерам.Рост пропавшей — 160 сантиметров. Она нормального телосложения. У нее седые волосы и серые глаза.В день исчезновения она была одета в синий халат и белые шлепанцы.Если вы что-то знаете о местонахождении Валентины Могиляс, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.