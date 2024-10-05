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В Ростове пропала 81-летняя женщина. Информации о местонахождении Марии Пересыпкиной нет с 4 октября.Женщина ушла из дома 4 октября, никому не сообщив, куда она пошла. Близкие забеспокоились, когда Мария не вернулась домой. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Мария ростом около 148 сантиметров, худощавого телосложения. У нее седые волосы и серые глаза.Одета женщина была в серый кардиган, голубой свитер и черные брюки. На ногах у нее были обуты черные туфли.Если вам известна любая информация о местонахождении женщины, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.