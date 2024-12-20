В Ростовской области пропал без вести боец из Мордовии

Фото: Соцсети

Военнослужащий из Мордовии пропал в Ростовской области. Уже больше месяца родные ничего не знают о том, где находится Алексей Макаев.Как сообщает издание Donday, 12 октября 2024 года отправился добровольно на фронт. Мужчину закрепили за воинской частью № 01007 в Ростовской области в городе Миллерово.С близкими на связь Алексей выходил один раз. Недавно родным пришло извещение, что боец пропал без вести еще 5 ноября.Если вы узнали мужчину на фото или вам что-то известно о местонахождении Алексея Макаева, сообщите в полицию или воинскую часть.