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В Ростовской области пропал без вести боец из Мордовии

В Ростовской области пропал без вести боец из Мордовии
Военнослужащий из Мордовии пропал в Ростовской области. Уже больше месяца родные ничего не знают о том, где находится Алексей Макаев.

Как сообщает издание Donday, 12 октября 2024 года отправился добровольно на фронт. Мужчину закрепили за воинской частью № 01007 в Ростовской области в городе Миллерово.

С близкими на связь Алексей выходил один раз. Недавно родным пришло извещение, что боец пропал без вести еще 5 ноября.

Если вы узнали мужчину на фото или вам что-то известно о местонахождении Алексея Макаева, сообщите в полицию или воинскую часть.
Фото: Соцсети
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