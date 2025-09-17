Новости
В Ростовской области разыскивается пропавшая 14-летняя школьница

В Ростовской области разыскивается пропавшая 14-летняя школьница. С 15 сентября о местонахождении Галины Иваненко нет никаких сведений.

Известно, что она проживает в Азове. В день исчезновения она ушла из дома и не вернулась. Родители почувствовали неладное и обратились в полицию.

Особые приметы: возраст — 13-15 лет, рост — около 160 см, среднего телосложения, зелёные глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения была одета в белую футболку, коричневую юбку и тапочки того же цвета.

Если вам что-то известно о её местонахождении, пожалуйста, сообщите в дежурную часть МО МВД «Азовский» по телефону: 8 (863) 427-14-20.
Фото: МВД РО
