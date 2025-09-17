Цепочки и столбики: как действовать ростовчанам если парковку у дома захватили

фото: ИИ

Если парковку у дома заняли, ростовчанам стоит знать, как действовать.С каждый годом автомобилистам становится все сложнее найти парковочное место для своего авто рядом с домом или местом работы. Тогда они начинают прибегать к радикальным мерам.В донской столице можно встретить общественные парковки, огороженные цепью. Или же прямо посередине парковочного места стоит столб, который мешает припарковать машину. С юридической точки зрения это незаконно, но с моральной стороны всё очевидно.В каждом дворе можно увидеть минимум одно незаконно огороженное парковочное место. Эти конструкции из столбиков и цепочек мешают припарковаться другим автомобилям.Такая парковка незаконна. Это прописано в Жилищном кодексе РФ статье: «Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме».Если же человек попытается сломать ограждение своего соседа, то его действия также сочтут незаконными. Как тогда бороться с самоуправцами?Написать жалобу было бы самым простым решением, если бы не некоторые нюансы. Чтобы это сделать, нужно сфотографировать ограждение, указать точное ФИО захватчика и его адрес проживания. Сделать это не так просто как кажется.За это грозит штраф в размере от 1500 до 2000. Этот вариант возможен, если доказано, что парковка является коллективной собственностью всех жильцов. Если же этого не произошло, то следует вызвать участкового, а после написать заявление в полицию.Если жалобу в полиции не рассмотрят в течении 30 дней, то следует обратиться в прокуратуру.