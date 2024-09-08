В Ростовской области пройдут перебои в работе телерадиовещания

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В Ростовской области ожидаются перебои в работе телерадиовещания. Об этом информируют специалисты РТРС.Временные неудобства ожидаются 10 сентября с 10:00 до 16:00 в Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский р-н). В тот же день, но с 11:00 до 17:00 телерадиосигнал пропадет в Ремонтном (Ремонтненский р-н). На следующий день, 11 сентября, в то же время перебои возникнут в Валуевке (Ремонтненский р-н).Телевизор не будет показывать 12 сентября с 10:00 до 16:00 в Весело-Вознесенке (Неклиновский р-н). В этот же день с 11:00 до 17:00 сигнал пропадет в Федосеевке (Заветинский р-н). Кроме того, 13 сентября сигнал пропадет в хуторе Фомин (Заветинский р-н).Перебои возникнут из-за профилактических или других плановых работ на сетях.