В Ростове неизвестный выстрелил в студента ДГТУ из-за дорожного конфликта

В Ростове-на-Дону водитель транспорта выстрелил в 22-летнего студента из-за дорожного конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, происшествие случилось 16 сентября около 15:00. По словам очевидцев, во время ссоры двух молодых людей один достал травматический пистолет и выстрелил другому в голову.

На месте полицейские установили, что конфликт завязался на дороге рядом с одним из учебных корпусов ДГТУ.

Предварительно, водитель легковушки посчитал, что студент на мотоцикле «подрезал» его. Он догнал парня и выстрелил.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Полиция разыскивает злоумышленника.
Фото: DonDay.ru.
