Родственники ищут пропавшую женщину в Ростовской области

Родственники ищут пропавшую женщину в Ростовской области

В Зернограде ищут болеющую деменцией 70-летнюю Галину Розу. Родственница пенсионерки Анна сообщила, что пропажа произошла 16 сентября около 5 утра.

Пропажу пенсионерки обнаружили через 20 минут и сразу начали поиски. Через некоторое время позвонили с консервного комбината и сказали, что видели Галину. На месте ее не оказалось.

Через 2 часа Анне позвонили с проходной. Они также сообщили, что к ним подходила Галина. Она просила вызвать такси в город и спрашивала местонахождение ближайшего магазина. На проходной след пенсионерки обрывается.

Анна дала ориентировку на Галину во всех городских чатах, но пока безрезультатно.

Если кому-то удастся узнать информацию о местонахождении Галины, то следует позвонить по номеру телефона Анны 89286291688.
фото: Анна
