В Ростовской области с 3 апреля пройдут отключения телерадиосигнала

Фото: Rostov.ru

С 3 апреля в Ростовской области пройдут отключения телерадиосигнала. Об этом сказано на сайте РТРС.Отключения начнутся 3 апреля с 11:00 до 17:00 в Андреевской (Дубовский район). Кроме того, перебои появятся с 10:00 до 16:00в Барило-Крепинской (Родионово-Несветайский район). Проблемы могут возникнуть и в Каменск-Шахтинском с 08:00 до 16:00.А на следующий день, с 11:00 до 17:00 перебои появятся в Новоалексеевке(Тарасовский район) и Присальском (Дубовский район).