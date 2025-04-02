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В Ростовской области с 3 апреля пройдут отключения телерадиосигнала

В Ростовской области с 3 апреля пройдут отключения телерадиосигнала
С 3 апреля в Ростовской области пройдут отключения телерадиосигнала. Об этом сказано на сайте РТРС.

Отключения начнутся 3 апреля с 11:00 до 17:00 в Андреевской (Дубовский район). Кроме того, перебои появятся с 10:00 до 16:00в Барило-Крепинской (Родионово-Несветайский район). Проблемы могут возникнуть и в Каменск-Шахтинском с 08:00 до 16:00.

А на следующий день, с 11:00 до 17:00 перебои появятся в Новоалексеевке(Тарасовский район) и Присальском (Дубовский район).
Фото: Rostov.ru
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