На Дону бабье лето продлится всего три дня

В конце сентября после недельного похолодания в Ростовской области наступит короткое потепление, которое в народе называют «бабьим летом». Об этом сообщили в Ростовском Гидрометцентре.С 18 сентября на севере региона прогнозируются дожди и ночные заморозки до 0 градусов. Дневная температура не превысит +20 градусов, местами ожидаются дожди с грозами, утром возможен туман, а ветер достигнет 20 метров в секунду.В пятницу, 19 сентября, сохранится дождливая погода с грозами, температура днем будет в пределах от +17 до +22 градусов, на севере — около +15...+20.Уже в начале следующей недели температура вновь поднимется до +28...+30 градусов, установится солнечная и теплая погода без осадков. Тепло продержится до 24 сентября, после чего вновь придет осенняя погода с дождями и похолоданием до +15 градусов.