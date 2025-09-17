Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина, еще один пострадал. Происшествие случилось 17 сентября в Цимлянске, на улице Советской.В ту ночь загорелся частный дом. Огонь быстро распространился по всему зданию. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных.На место происшествия прибыли 20 спасателей, используя пять единиц техники. Во время тушения пожара они обнаружили тело погибшего мужчины. Хозяин дома также пострадал и получил ожоги. Его доставили в больницу.Пожар был успешно потушен на площади 100 квадратных метров. По предварительной версии дознавателя МЧС России, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении, отметили в ГУ МЧС по региону.