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В Ростовской области жителям проиндексируют соцпенсии

В Ростовской области жителям проиндексируют соцпенсии
Жителям Ростовской области проиндексируют соцпенсии. Об этом сообщили на сайте Социального фонда России.

Согласно последним данным в апреле пенсии проиндексируют на 14,7%. Это затронет 97 тысяч жителей региона.
В данный момент соцпенсии получают жители, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также дети с инвалидностью.

Проиндексируют и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Это касается участников ВОВ, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей. Тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и других.
Фото: Rostov.ru
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