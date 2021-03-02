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В Ростовской области 1 апреля проиндексируют пенсии

В Ростовской области 1 апреля проиндексируют пенсии
Страховые и социальные пенсии снова проиндексируют в Ростовской области 1 апреля. Коэффициент индексации составит примерно 2,5%, сообщила на брифинге 3 марта заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по региону Светлана Жинкина.

Напомним, 1 января 2021 года пенсии уже проиндексировали на 6,3%. Увеличилась, в том числе, обязательная выплата, которая входит в нее, и пенсионный коэффициент. Теперь они составляют 6 044 рубля и 90,86 рубля соответственно.

Таким образом, неработащий пенсионер в регионе, со слов Жинкиной, в среднем получает 16 тысяч рублей. То есть на 946 рублей больше, чем в прошлом году.

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