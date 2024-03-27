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В Ростовской области прогремели несколько взрывов

В Ростовской области прогремели несколько взрывов
Жители Ростовской области сообщают о серии мощных взрывов утром 27 марта. Грохот раздался около 10:20 под городом Каменском-Шахтинском.

По словам очевидцев, в небе прогремело несколько раз. Звуковая волна пронеслась по всему району. В домах у людей задребезжали окна, посуда, затряслись стены. У некоторых машин сработала сигнализация.

Официальной информации о происхождении громких звуков пока нет. Не исключено, что в регионе снова сработала система ПВО, отразившая воздушную атаку.
Фото: DonDay.ru.
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