Фото: DonDay.ru.

Жители Ростовской области сообщают о серии мощных взрывов утром 27 марта. Грохот раздался около 10:20 под городом Каменском-Шахтинском.По словам очевидцев, в небе прогремело несколько раз. Звуковая волна пронеслась по всему району. В домах у людей задребезжали окна, посуда, затряслись стены. У некоторых машин сработала сигнализация.Официальной информации о происхождении громких звуков пока нет. Не исключено, что в регионе снова сработала система ПВО, отразившая воздушную атаку.