В центре Азова прогремело несколько громких взрывов

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Жители Азова слышали несколько громких взрывов в центре города. Информацию об этом 28 июля сообщил портал Donday.ruГрохот был слышен около 16:30. В районе центрального рынка прогремело около четырех взрывов. В некоторых жилых домах задрожали окна.Напомним, ранее в Таганроге случилось ЧП. На Лермонтовском, 22 в дом упала ракета. От мощного взрыва здание разрушилось. В результате взрыва за медпомощью обратились 15 человек. Из них девять госпитализировали в больцу.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в Азовском районе зафиксировали поражение системами ПВО.