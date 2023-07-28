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В центре Азова прогремело несколько громких взрывов

В центре Азова прогремело несколько громких взрывов
Жители Азова слышали несколько громких взрывов в центре города. Информацию об этом 28 июля сообщил портал Donday.ru

Грохот был слышен около 16:30. В районе центрального рынка прогремело около четырех взрывов. В некоторых жилых домах задрожали окна.

Напомним, ранее в Таганроге случилось ЧП. На Лермонтовском, 22 в дом упала ракета. От мощного взрыва здание разрушилось. В результате взрыва за медпомощью обратились 15 человек. Из них девять госпитализировали в больцу.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в Азовском районе зафиксировали поражение системами ПВО.
Фото: СоцСети
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