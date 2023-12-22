Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области прогнозируют дождь и туман 22 декабря

В Ростовской области прогнозируют дождь и туман 22 декабря
В Ростовской области прогнозируют дождь и туман 22 декабря. По данным ростовского Гидрометцентра, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Однако днем ожидается значительное потепление - столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Порывы ветра будут двигаться с южной стороны и не превысят скорость в 12 метров в секунду.

Местами прогнозируется небольшой дождь в Казанской, Таганроге и Сальском районе. Возможен также туман, который опустится на донскую столицу, Волгодонск и Шахты.
Фото: DonDay.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.