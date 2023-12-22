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В Ростовской области прогнозируют дождь и туман 22 декабря. По данным ростовского Гидрометцентра, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Однако днем ожидается значительное потепление - столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Порывы ветра будут двигаться с южной стороны и не превысят скорость в 12 метров в секунду.Местами прогнозируется небольшой дождь в Казанской, Таганроге и Сальском районе. Возможен также туман, который опустится на донскую столицу, Волгодонск и Шахты.