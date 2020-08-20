На Дону шестой день коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса уже шестой день не меняется, держась на уровне единицы. Об этом сообщает региональное правительство.Показатель инфицированных на 100 тысяч дончан составляет 120,99, наличие свободного коечного фонда – 53,7%.За день в Ростовской области выявлены 129 случаев заражения и пять летальных исходов.Сейчас регион находится на третьем этапе выхода из режима ограничительных мер, введенных из-за пандемии. В августе для дончан уже стали доступны все аквапарки, аттракционы, кафе, рестораны и столовые. Возобновили работу экскурсий группами не более 25 человек.