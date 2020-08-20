На Дону шестой день коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса уже шестой день не меняется, держась на уровне единицы. Об этом сообщает региональное правительство.
Показатель инфицированных на 100 тысяч дончан составляет 120,99, наличие свободного коечного фонда – 53,7%.
За день в Ростовской области выявлены 129 случаев заражения и пять летальных исходов.
Сейчас регион находится на третьем этапе выхода из режима ограничительных мер, введенных из-за пандемии. В августе для дончан уже стали доступны все аквапарки, аттракционы, кафе, рестораны и столовые. Возобновили работу экскурсий группами не более 25 человек.