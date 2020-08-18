В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом продолжает держаться на единице

На единице продолжает сохраняться коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Об этом сообщает донское правительство.По данным на 21 августа, данная цифра не опускается ниже единицы уже пятый день Однако, продолжает расти показатель инфицированных на 100 тысяч населения Ростовской области — с 369 до 372 только за последние сутки.Донской регион находится на третьем этапе снятия карантинных мер. С 3 августа возобновили работу аттракционов и аквапарков, расположенных на открытом воздухе. С 10 августа у дончан появилась возможность проводить экскурсии. В этот день также открыли все организации общепита.