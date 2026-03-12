Новости
На торги за 1,38 млн рублей на Дону выставили лом смешанных металлов Минобороны

Министерство обороны Российской Федерации выставило на аукцион в Ростовской области значительный объем лома и остатков списанной военной техники. Стартовая цена лота, включающего смешанный лом черных и цветных металлов, составляет 1,38 миллиона рублей. Информация о проводимом электронном аукционе опубликована на официальном сайте «ГИС Торги».

Речь идет об имуществе, ранее находившемся в эксплуатации службы ракетно-артиллерийского вооружения управления технического обеспечения Восточного военного округа. Согласно представленной документации, основным содержимым лота являются узлы и агрегаты от списанной артиллерии, самоходных пушек и минометов.

Важно отметить, что все представленное на торги имущество находится в нерабочем, непригодном для использования по прямому назначению состоянии, включая его составные части, блоки и агрегаты.

Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо соответствовать ряду требований. Одно из ключевых – наличие действующей лицензии на право заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, выданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 980.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 23 марта текущего года. Итоги торгов будут подведены через неделю после завершения приема заявок.
Фото: ГИС Торги
