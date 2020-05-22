В Ростовской области половина новых заболевших COVID-19 — младше 45 лет

Около половины новых пациентов с коронавирусом в Ростовской области – люди младше 45 лет. Данные о возрасте заражённых опубликованы правительством региона.За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 158 человек. Среди них - 5 детей, 68 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 63 — от 46 до 65 лет, 19 — от 66 до 79 лет и 3 — старше 80 лет.Сейчас новая инфекция затронула уже все муниципальные образования региона. Ещё недавно «чистым» был Родионово-Несветайский район, но на днях и там зарегистрировали первого заражённого.За весь период диагноз «коронавирус» поставили 3 727 людям. Лечение в стационаре получают 474 пациента. От болезни скончались 34 человека.